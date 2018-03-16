МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия к 2024 году при исполнении поручений президента должна обогнать экономику Германии по паритету покупательной способности, сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Возвращение России в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности, это означает, что мы должны обогнать Германию. Четыре страны, которые будут находиться перед нами, — это США, Китай, Япония, Индия. Эта задача тоже стоит на 2024 год. И для этого мы должны выйти на темпы роста — правительство вместе с Центральным банком должны обеспечить выход на темпы роста российской экономики выше среднемировых", — сказал он.

Президент России Владимир Путин 1 марта озвучил ежегодное послание Федеральному собранию, где в качестве приоритетов выделил, в частности, обеспечение роста ВВП РФ темпами не ниже мировых и его увеличение на душу населения к середине следующего десятилетия в 1,5 раза. Тогда президент заявил, что ЦБ РФ должен работать в контакте с правительством для создания условий роста экономики.