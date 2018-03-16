Медведев подписал постановление о присвоении статуса ТОР еще 19 городам

ГОРКИ, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал решение по созданию 19 новых территорий опережающего развития (ТОР), в которые планируется привлечь 160 миллиардов рублей инвестиций.

"Я подписал решение по еще 19 новым территориям опережающего развития, крупный пакет", — сообщил Медведев на совещании по экономическим вопросам.

Он рассказал, что новые ТОР создаются в городах Онега, Канаш (Чувашская республика), Пикалево (Ленинградская область), Гаврилов ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Долматово (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), поселок Угловка (Новгородская область), Ново-Алтайск (Алтайский край), поселок Линево (Новосибирская область), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), поселок Варгашей (Курганская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область).

"Суммарно мы рассчитываем, что за ближайшие 10 лет это решение позволит привлечь порядка 160 миллиардов рублей инвестиций. Самое главное, что благодаря этим проектам должны быть созданы почти три десятка тысяч новых рабочих мест", — подчеркнул Медведев.

По его словам, новые предприятия в различных сферах будут производить продукты, мебель, стройматериалы, химическую продукцию, а также заниматься переработкой природных ресурсов и развивать туризм.