На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Цифровизацию городов, применение "умных" помощников и искусственного интеллекта, а также будущее интернета обсудят на ежегодном XXII Российском интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля в Подмосковье, говорится на сайте форума.

РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой конференции, "народной программы 2.0", выставки и внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров форума.

Форум, как отмечают организаторы, собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.

В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году среди участников — представители Mail.Ru Group, Google, "Яндекса", Microsoft и многие другие.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным мультимедийным партнером РИФ-2018.