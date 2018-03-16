Путин поручил продлить льготные тарифы на перевозку зерна ж/д транспортом

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июля обеспечить продление льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удалённых от рынков сбыта", — говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.

Ранее в марте глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев предложил правительству рассмотреть возможность субсидирования не только тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом, но и всю провозную цепочку этого товара.

В декабре 2017 года правительство РФ приняло решение предоставить РЖД субсидии на перевозку зерна по льготному тарифу из 13 российских регионов к южным, северо-западным и дальневосточным портам до конца июня 2018 года. Объем перевозки зерна из этих регионов оценивается в 3,18 миллиона тонн, на эти цели предусмотрено 3 миллиарда рублей.

В начале марта Путин заявил, что необходимо проработать вопрос продления льготных тарифов для перевозок зерна по железной дороге и после июля 2018 года.