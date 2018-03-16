Путин поручил разобраться с декриминализацией ряда статей для бизнеса

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по декриминализации отдельных статей в отношении деятельности предпринимателей, сообщается на сайте Кремля.

"Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным судом РФ представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве административных правонарушений", — говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения — 1 декабря 2018 года. Ответственными за выполнение назначены глава администрации Кремля Антон Вайно и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.