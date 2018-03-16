МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало холдингу "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") дополнение к сертификату типа вертолета Ка-226Т, которое разрешает эксплуатацию машины в экстремально высоких температурах и позволит начать вести коммерческие поставки в страны с жарким климатом, заявили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.
"Безусловно, документальное подтверждение станет дополнительным аргументом в наших переговорах с компаниями, проявляющими интерес к приобретению этих вертолетов", — цитируется в сообщении гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.
Вертолет оснащен современным комплексом авионики и специальной авариестойкой топливной системой. Ка-226Т может применяться при нестабильной атмосфере и сильных ветрах в степной местности, при резких температурных перепадах, а также в условиях, когда существует вероятность обледенения.