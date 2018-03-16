На рынке железнодорожных перевозок появятся частные компании, узнали СМИ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Минтранс РФ разработал проект целевой модели рынка (ЦМР) дальнего следования, согласно которому после 2021 года до 10% сектора могут занять частные перевозчики, пишет в пятницу газета "Коммерсант".
По проекту ЦМР, допуск частных перевозчиков на сеть на основе договоров с Росжелдором на 15 лет и на конкурсной основе будет разрешен в 2021-2025 годы. Лоты планируется составлять из прибыльных и убыточных маршрутов, чтобы покупатель мог субсидировать одни за счет других. Выигравший лот перевозчик заключит договор по цене с учетом рентабельности на инвестированный капитал для обеспечения возвратности вложений в основные фонды, в первую очередь в подвижной состав. В рамках первого этапа до 2021 года государство оценит экономику перевозок и разработает механизм формирования лотов.
Но в РЖД считают, что модель еще предстоит синхронизировать с другими уставными документами, отмечает издание. "Сейчас проект представляет собой не столько целевую модель рынка, сколько модель регулирования деятельности ОАО РЖД, — заявили в монополии. — Он подразумевает существенное ограничение самостоятельности компании в выполнении основных функций…, при этом предполагается расширение прав и возможностей других организаций".
Как пояснили в РЖД, компания уже направляла в Минтранс свои предложения, заинтересована в участии в дальнейшей проработке ЦМР "с целью доработки и увязки с ЦМР грузоперевозок и долгосрочной программой развития компании до 2025 года". Компания предлагает создать межведомственную рабочую группу с привлечением научных институтов и консалтинговых компаний и продлить сроки подготовки пассажирской ЦМР до середины лета.