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Экономика

Выборы президента выведут инвесторов из режима ожидания

03:4216.03.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоссийский рубль. Архивное фотоРоссийский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Насколько сильно обновятся состав и структура правительства РФ, станет известно к концу весны, после инаугурации избранного президента – и от того, кто получит министерские портфели, будет зависеть, по какому пути будет развиваться экономика.

Подготовка к президентским выборам. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эксперты, опрошенные РИА Новости, не ждут полной смены финансово-экономического блока, но считают, что после выборов снизится уровень неопределенности для бизнеса, а, значит, можно рассчитывать на рост инвестиций.

"Сейчас многие компании находятся в выжидательной позиции. Потому что все-таки важно, кто у нас будет премьер-министром, будут ли какие-либо изменения в правительстве либо нет, поменяются ли какие-то персоналии или нет. От некоторых персон или групп людей могут измениться условия деятельности компаний тех или иных секторов", — полагает аналитик ING Дмитрий Полевой.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фундамент для ускорения роста российской экономики был создан в последние годы, и им нужно воспользоваться, отмечает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

"Мне кажется, прошлый год был переломным во многом. С точки зрения того, что мы вышли в положительную зону по росту ВВП, достигли рекордно низкой инфляции. На этой основе, на этом базисе можно принимать более активные действия по наращиванию темпов экономического роста в ближайшие годы", — говорит он.

По мнению директора Центра развития ВШЭ Натальи Акиндиновой, основная повестка для будущего правительства не нова: сформировать условия для ускорения экономического роста. "Достигнем мы темпов роста среднемировых, не достигнем, но более высокие темпы роста нам нужны", — констатирует она.

Именно разработка дополнительных мер, направленных на стимулирование экономического роста — основная задача властей в новом цикле. Достичь роста экономики РФ выше среднемировых возможно за счет роста инвестиций и производительности труда, указывают экономисты.

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© Fotolia / sakkmesterke
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"Если у нас заработает именно инвестиционный рост, если инвестиции начнут действительно задавать тон в общем экономическом росте нашей страны, способствовать росту производительности труда, мы можем выйти на более высокие темпы экономического роста. В принципе я считаю, что 4% достижимы", — говорит Лисоволик.

Инвестировать — не задача государства

Увеличить инвестиций со стороны частного капитала можно, только сняв неопределенность и предложив повестку предстоящих реформ, говорят эксперты.

Рост инвестиций на 4,4% в 2017 году превысил все прогнозы, но нужно помнить, что он был во многом обеспечен при помощи государства. "В росте инвестиций прошлого года был очень большой вклад временных государственных проектов. Но в принципе это не задача государства — инвестировать в экономику, это задача частных инвесторов. У государства нет таких ресурсов, чтобы поддерживать эти темпы инвестиций постоянно", — говорит Акиндинова из ВШЭ.

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Однако государство может создавать условия, чтобы люди хотели инвестировать, и это один из вызовов сегодняшнего дня. "Я так понимаю, что есть наработка у министерств уже, но пока в таком виде целостном она не представлена. Можно надеяться, что после выборов она будет представлена", — добавила она.

"И выход на темпы роста не ниже 3,7-3,8% в год, то есть на уровне чуть выше среднемировых, и решение амбициозных социальных задач, и увеличение инвестиций, и рост доходов населения — решение этих задач требует экономического рывка", — согласен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Маневры неизбежны

Акиндинова подчеркивает, что крайне важным направлением работы властей в новом политическом цикле должно стать изменение приоритетов в бюджетной сфере — переход к так называемому бюджетному маневру.

"Развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования – эти цели не решаются без масштабных ресурсов, и эти ресурсы необходимо брать в бюджете. Соответственно и приоритеты бюджетные должны все-таки измениться. Эта проблема возникла не вчера. До сих пор у нас тенденция обратная — к сокращению расходов на эти направления внутри бюджета", — сказала Акиндинова.

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полевой согласен, что изменение структуры бюджетных расходов — насущная необходимость. "Речь идет о потенциальном снижении доли расходов на оборону и увеличение расходов на статьи, которые отвечают за человеческий капитал: здравоохранение, образование, а также на развитие инфраструктуры", — говорит он.

Кроме того, перечень назревших преобразований включает и пенсионную, и судебную реформы. Способствовало бы улучшению инвестиционного климата в стране и снижение доли государства в экономике.

Глава РСПП также указывает на необходимость увеличения доли частного бизнеса в России. "Нужно снижать долю государства в экономике, это, безусловно, предполагает расширение частной инициативы и частных инвестиций и, безусловно, нужна большая предсказуемость — предсказуемость прежде всего для бизнеса в регуляторной среде и фискальных условиях. Уже много сделано для этого, но, тем не менее, не на все вопросы даны окончательные ответы", — добавил Шохин.

Аналитики пока не берутся предположить, какие именно контуры обретет российская налоговая система в 2019 году.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Будут ли какие-то налоговые изменения — гадать нет смысла. Большое количество вариантов в последний год — полтора звучало, поэтому, как это будет реализовано и будет ли реализовано, непонятно", — говорит Полевой.

Старый новый кабинет

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в начале марта высказывал мнение, что с учетом прорывных задач, которые предстоит решить российским властям, состав нового кабинета министров существенно обновится.

Не все собеседники агентства разделяют эту точку зрения. Шохин, например, уверен, что в новом кабинете министров появятся новые лица, но радикального обновления правительства, скорее всего, не произойдет.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Какое-то обновление, наверно, неизбежно: если в неизменном составе кабинет останется — это тоже, мягко говоря, не совсем интересно публике. Движение, наверно, неизбежно, но не думаю, что в нынешней ситуации, геополитической в том числе, какое-то радикальное обновление нас ждет уже в мае месяце. Новые лица, безусловно, появятся, но не думаю, что мы увидим абсолютно новый кабинет", — пояснил он.

По мнению Полевого из ING, в финансово-экономическом блоке правительства никаких концептуальных изменений не будет. "Здесь политика экономическая не должна претерпеть изменений каких-то существенных, которые могли бы повлиять на прогноз по экономике", — считает Полевой.

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