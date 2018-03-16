Укрощение строптивой. Как российская инфляция опустилась ниже американской

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Впервые в истории инфляция в России оказалась ниже, чем в США, — 2,18% против 2,21%. Если американцы привыкли жить при минимальных темпах роста цен, то для россиян это новая реальность. Чем выгодна низкая инфляция для производителей и потребителей и есть ли риск столкнуться с проблемой дефляции — в материале РИА Новости.

Рекорды на минимум

Инфляция в России третий год подряд бьет рекорды. В 2017-м потребительские цены выросли всего на 2,5%. В 2016-м было 5,4%. Таким образом, инфляция снизилась более чем в два раза.

Пока тренд не изменился. В январе и феврале игра на понижение продолжалась. В годовом выражении стоимость товаров и услуг в стране повысилась на 2,19% и 2,18% соответственно.

Напомним, в декабре ЦБ озвучил задачу на год: инфляция должна постепенно увеличиться с 2,5% до "плановых" четырех процентов. Минэкономразвития прогнозирует небольшое ускорение роста потребительских цен в марте — до 2,2-2,3%. К июню ожидается снижение до двух процентов, и таргет в четыре процента все же вряд ли удастся достичь.

Столь низкий уровень инфляции для России беспрецедентен. На протяжении почти четверти века экономика жила при куда более высоких темпах роста цен, а в девяностые в стране вообще была гиперинфляция: 2509% в 1992 году. В 1993-м — 840%, в 1994-м — 214,8%.

Взять ситуацию под контроль финансовым властям удалось лишь в 2000 году. Тогда цены выросли на 20%. Последний раз инфляция в России была двузначной в 2015 году — 12,91%.

Доходная статья

Государство заинтересованно в сдерживании темпов роста потребительских цен. Это позволяет существенно экономить бюджетные средства.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, каждый процентный пункт официально признанной инфляции предполагает увеличение госрасходов в среднем на 70 миллиардов рублей в год. Деньги идут на индексацию пенсий, различных социальных выплат, зарплат бюджетникам.

Реальный сектор экономики тоже в выигрыше. "Низкая инфляция выгодна производителям. При стабильных ценах им не приходится пересматривать издержки, и себестоимость продукции не меняется", — говорит замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

Кроме того, низкая инфляция позволяет регулятору уменьшать ключевую ставку. Смягчение денежно-кредитной политики делает займы более доступными и для предприятий, и для населения. Соответственно, повышается спрос, усиливается деловая активность, увеличиваются инвестиции, запускаются новые проекты, создаются рабочие места, растут зарплаты и так далее.

У потребителей свой интерес. Инфляция — это и причина, и следствие роста цен. При низкой инфляции товары и услуги доступнее. И покупательная способность населения повышается.

Это уже отметил Росстат. По статистическим данным, оборот розничной торговли (а это один из важнейших индикаторов экономики) по итогам 2017-го — 29,8 триллиона рублей, что на 1,2% больше, чем в 2016-м. До этого два года подряд фиксировалось снижение: в 2016-м — на 5%, в 2015-м — сразу на 10%.

В 2018-м тенденция сохраняется. В январе оборот розницы достиг 2,3 триллиона рублей — плюс 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Подводные камни

Однако сверхнизкая инфляция вредит экономике и населению не меньше, чем высокая. Недаром ЦБ стремится к таргету в 4%. Регулятор исходит из того, что такая инфляция в настоящее время комфортна для российской экономики. По мнению экспертов, ориентироваться на другие страны, которые могут позволить себе жить и при показателях в 1,5-2,5%, было бы ошибкой.

К негативным последствиям низкой инфляции аналитик "Финама" Алексей Коренев относит неизбежное сокращение объемов выпуска продукции, а также заморозку зарплат во всех секторах экономики. При таком сценарии доходы населения падают, а вместе с ними — и потребительский спрос, что совсем не в интересах производителей.

Дефляция — это когда покупательная способность денег растет, а цены на товары и услуги постепенно снижаются. Ключевой риск дефляции — замедление экономического роста с последующим застоем. Для нормального развития товары и услуги должны дорожать на какую-то не очень большую и предсказуемую величину. Иначе магазины и заводы фиксируют убытки, компании уходят с рынка или сокращают персонал и снижают зарплаты.

"Выбраться из ловушки крайне сложно. Япония уже четверть века не может одолеть дефляцию, существенно сдерживающую ее экономику. Со схожими проблемами столкнулась и Европа", — отметил Коренев.

России кратковременная дефляция знакома. Она часто наблюдается в августе-сентябре. Причина — сезонное снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, компенсирующее удорожание других товаров.

Но настоящая дефляция в ближайшие годы стране не грозит. Об этом говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Цены будут расти в установленных рамках — четыре процента.

У ЦБ теперь развязаны руки для снижения ключевой ставки — низкая инфляция позволяет регулятору перейти к более мягкой денежно-кредитной политике, считает Кокорева. "А плавное снижение ключевой ставки в любом случае приведет к росту потребительских цен в разумных пределах", — заключила она.