Тамбовские власти разработали стратегию выполнения президентских заданий

ТАМБОВ, 15 мар — РИА Новости. Реализация стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года позволит региону выполнить все программные пункты и заявления, прозвучавшие в послании президента Федеральному Собранию, считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

"Стратегия развития региона до 2035 года, уже получившая положительное заключение 14 министерств, в том числе Минэкономразвития, полностью согласуется с ключевой повесткой развития страны. Главными задачами станут повышение благосостояния граждан, увеличение рождаемости и продолжительности жизни населения до 80 лет", — сообщил РИА новости глава региона.

По словам Никитина, Тамбовская область реализует поставленные задачи через конкретные проекты, инвестиционную и кадровую политику на уровне каждого муниципалитета. "В четверг в Мичуринске мы провели расширенное совещание с главами муниципальных образований. Я призвал их проявлять больше инициативы в реализации проектов, не ждать указаний сверху, поскольку темпы развития региона должны соответствовать скорости технологических изменений в стране", — сказал он.

Губернатор пояснил, что главным импульсом в развитии региональной экономики становится цифровизация и инновационные технологии, в частности, цифровизация медицины, образования, культуры, социальной сферы, промышленности, сельского хозяйства.

"В 2018 году тамбовские власти планируют обеспечить увеличение объемов инвестиций не менее чем на 5,5%. С этой целью Тамбовская область продолжит активно участвовать в федеральных проектах, направленных на развитие экономики регионов", — сказал Никитин.

По данным Тамбовстата, в 2017 году инвестиции в основной капитал Тамбовской области составили 111, 679 миллиарда рублей.

Для обеспечения новой экономики подготовленными кадрами большое внимание в региональной Стратегии уделяется созданию условий для раскрытия творческого потенциала, поддержки талантливых детей, обеспечению доступности школьного образования.

"Уже в следующем месяце область включится в проект ранней профориентации для учеников с шестого по десятый класс "Билет в будущее", о запуске которого было объявлено в президентском послании. Кроме того в нынешнем году будет реализовываться госпрограмма создания ясельных мест, планируется открыть три новые школы — в Мордовском районе, городах Рассказово и Мичуринске. Мы также завершим разработку проекта строительства кадетской школы в Уварово, запустим проект строительства новой школы в Котовске", — отметил Никитин.

По его словам, региональным властям также предстоит обеспечить и восстановить шаговую доступность медицинской помощи в первичном звене, для чего планируется открыть 22 фельдшерско-акушерских пункта, 9 офисов врачей общей практики, развить сеть общеврачебных практик в сельских населенных пунктах.

"Мы планируем применять выездные формы медицинского обслуживания за счет приобретения современных мобильных диагностических комплексов. Актуальным остается вопрос открытия поликлиники в Тамбове. За счет целевой подготовки и участия в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" первичное звено здравоохранения будет обеспечено квалифицированными кадрами", — заключил Никитин.

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