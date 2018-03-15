ЦБ выпустил одну золотую и восемь серебряных памятных монет

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Банк России 15 марта выпускает в обращение одну золотую и восемь серебряных памятных монет, сообщается на сайте регулятора.

Две серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей и одна золотая монета номиналом 50 рублей выходят в серии "300 лет полиции России". На оборотной стороне трехрублевой монеты изображены городовой столичной полиции и кокарда на фоне дореволюционного Санкт-Петербурга. На обороте 25-рублевой монеты – изображения современных сотрудников полиции на фоне эмблемы и здания МВД. Портрет первого генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга Антона Девиера помещен на 50-рублевую золотую монету. Тираж трехрублевой монеты – 3 тысячи штук, остальных — по 1 тысячи.

Банк России также выпускает серебряную монету номиналом 1 рубль, посвященную 100-летию военных комиссариатов. На ее оборотной стороне — эмблема главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, тираж – 3 тысячи штук.

Трехрублевая серебряная монета (тираж — также 3 тысячи штук) с эмблемой Курчатовского института на оборотной стороне выпускается к 75-летию научной организации. Выпуск серебряной монеты номиналом три рубля с изображениями памятника Михайле Волкову и здания администрации города Кемерово на оборотной стороне приурочен к 100-летию со дня основания города. Монета выпускается тиражом 2 тысячи штук.

Еще одна серебряная трехрублевая монета – "Воронежский государственный университет" с изображением университетского здания на фоне раскрытой книги. Ее тираж – 2 тысячи штук.

Кроме того, памятные серебряные монеты номиналом три рубля выпускаются в серии "Памятники архитектуры России". На них изображены Троицкий собор Саратова и Свято-Троицкий собор Симферополя. Каждая монета выйдет тиражом 3 тысячи штук.

Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.