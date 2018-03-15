Греф назвал три ключевых качества "работника мечты"

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф во время выступления на форуме Synergy Global Forum в Олимпийском. 27 ноября 2017

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф во время выступления на форуме Synergy Global Forum в Олимпийском. 27 ноября 2017

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал три компетенции, которыми должен обладать человек, чтобы стать "мечтой работодателя", оговорившись, что им трудно сочетаться друг с другом.

Выступая на форуме "Россия — страна возможностей", он отметил, что в России есть гигантская конкуренция за квалифицированные кадры, которая будет обостряться. И, по мнению главы Сбербанка, большинство компаний одним из главных своих ограничений назовут проблему кадрового дефицита

"Кто такой этот самый редкий тип, которого ищет любой работодатель? Как его определить? Мы для себя определили, что этот "зверь" составляет 0,04% от общего количества персонала и найти его чрезвычайно тяжело", — сказал Греф.

"Его отличают три взаимоисключающих компетенции. Первое — наличие воображения и креативности, второе, что является противоречием первого, — это человек с абсолютно развитым системным мышлением. И третье, что ещё больше редко сочетается с первым и вторым — это то, что называется мастерством исполнения. Человек, который обладает этими тремя компетенциями, является мечтой любого работодателя", — добавил он.

Он также сделал вывод, что чтобы стать "мечтой любого руководителя", и нужно развивать в себе эти три вещи.