ФАС готова судиться с "Мегафоном" для отмены внутрисетевого роуминга

МОСКВА, 15 мар-РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова судится с "Мегафоном" для отмены внутрисетевого роуминга, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

Ранее в четверг операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова заявила, что компания не планирует снижать цены во внутрисетевом роуминге и будет доказывать их обоснованность.

"Будем судиться. Не просто судиться, я думаю, они понимают, что не выполняют указ президента", — сказал Артемьев.

Ранее в четверг операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова заявила, что компания не планирует снижать цены во внутрисетевом роуминге и будет доказывать их обоснованность.

В начале марта ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" после проверки отчета оператора об отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Служба установила, что предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно. В пресс-службе "Мегафона" указали, что предложенная цена междугородних звонков является среднерыночной. Компания была готова предоставить дополнительные данные.