Россия ограничит ввоз картофеля из нескольких регионов Египта

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россельхознадзор ограничивает ввоз картофеля из ряда регионов Египта с 16 марта из-за выявленного в нем возбудителя бурой бактериальной гнили, сообщает российское ведомство в четверг.

"В связи с выявлением в партиях египетского картофеля возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля — бактерии (Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), происхождением из зон № 86.07.03 и 45.13.15, ранее заявленных египетской стороной как свободные от указанного карантинного для России объекта, Россельхознадзором принято решение ввести с 16 марта 2018 года временные ограничения на ввоз картофеля на территорию РФ из Египта происхождением из указанных зон", — говорится в сообщении.