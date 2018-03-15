Греф объявил о тотальной "охоте" за специалистами по big data и ИИ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Охота за специалистами в области больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта превращается в тотальную, что привело к резкому росту их зарплат, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Охота за специалистами в области больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта превращается в тотальную", — сказал Греф, выступая на форуме "Россия — страна возможностей".

"Это привело к резкому росту заработных плат. Сегодня это специалисты, заработная плата которых исчисляется пяти-шестизначными цифрами", — добавил он.