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Экономика

В комбинате питания "Кремлевский" рассказали, как будут расширять торговлю

16:1815.03.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМагазин продукции марки Кремлевское качествоМагазин продукции марки Кремлевское качество
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 15 марта – РИА Новости. Торговый дом "Кремлевский" планирует расширить ассортимент продукции и сеть торговых точек, где её можно будет приобрести.

Сейчас продукцию марки "Кремлевское качество" уже можно купить в розничных магазинах Москвы и Московской области, сетях продуктовых супермаркетов. Эти продукты производят из сырья подведомственных управлению делами президента РФ агропромышленных комплексов. Именно эти овощи, ягоды, фрукты, молоко, сыры и творог, а также колбасные изделия, не только используются комбинатом питания "Кремлевский" при обслуживании сенаторов, депутатов и сотрудников администрации Кремля, но и реализуются в магазинах столицы.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМороженое в магазине продукции марки "Кремлевское качество"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мороженое в магазине продукции марки "Кремлевское качество"

Выгодное объединение для роста

Руководство управления делами президента Российской Федерации, в ведении которого находились несколько комбинатов питания, приняло решение о реорганизации, объединив их в единый комбинат питания, получивший название "Кремлевский".

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Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков рассказал РИА Новости, что объединение комбинатов питания в единое учреждение позволило значительно улучшить качество предоставляемых услуг.

"Сегодня у нас внедрены единые стандарты и форматы обслуживания, централизована процедура закупок, что позволило обеспечить единый подход к предоставлению услуг общественного питания, повысить эффективность расходов бюджетных средств и увеличить производительность труда", — сказал Колпаков.

Кроме того, по его словам, был организован единый отдел совместных закупок, что в свою очередь позволило существенно сократить объемы работ по поиску единых поставщиков для каждого учреждения питания в отдельности и сократить расходы бюджетных средств на фонд зарплаты работников. Таким образом, выбор единых поставщиков товаров и услуг отразится на ценовой политике учреждений в пользу дополнительной экономии бюджетных средств, отметил собеседник агентства.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМагазин продукции марки "Кремлевское качество"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Магазин продукции марки "Кремлевское качество"

"В процессе реорганизации оптимизирована штатная численность учреждений, усовершенствована управленческая структура. И как следствие, удалось разработать механизм защиты от производственных ошибок, повысить социально-экономическую эффективность производственно-технологических процессов", — сказал Колпаков.

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Работа объединенного  комбината питания "Кремлевский", как сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова, напрямую связана с развитием агропромышленных комплексов "Непецино" и "Воскресенский", агропромышленных предприятий на базе оздоровительного комплекса "Бор" — подсобного хозяйства "Щелканово" — и санатория "Марьино", подведомственных управлению делами.

Продукция собственного производства аграрных предприятий, по ее словам, поставляется не только в КП "Кремлёвский", но и для отдыхающих в санаториях и оздоровительных комплексах системы. Крылова рассказала, что на сегодняшний день этих комплексов пока достаточно для обеспечения производственных нужд.

"Предприятия агропромышленного комплекса поставляют в учреждение  молочную продукцию  в объеме 76%, колбасную и мясную продукцию  – 30%. Другая часть продукции закупается у производителей, прямых дистрибьюторов через торги, проводимые Торговым домом "Кремлевский", и составляет около 80% от общей потребности комбината", — рассказала Крылова.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПокупатели в магазине продукции марки "Кремлевское качество"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Покупатели в магазине продукции марки "Кремлевское качество"

По данным управделами, в 2017 году АПК "Непецино" и АПК "Воскресенский" произвели более 8 тысяч тонн молока, из которого на собственных молочных заводах выпущено более 3 тысяч тонн молочной продукции 26 наименований: молоко пастеризованное, молоко цельное, кефир, ряженка, простокваша, йогурт, творог, сметана, масло, сыры. Помимо молочной продукции было произведено почти 34 тонны мяса и 61 тонна колбасных изделий 34-х наименований.

"В прошлом году нашими агропромышленными комплексами было произведено более 3,5 тысячи тонн зерна (пшеницы, овса и ячменя). У нас также выращиваются овощи открытого и закрытого грунта (картофель, морковь, свекла, капуста, огурцы и помидоры). Так, согласно официальным данным управделами, в прошлом году было собрано 657 тонн картофеля, свеклы, моркови, капусты, огурцов. В садах комплекса собрано 127 тонн яблок и груш, 28 тонн ягод — черная смородина, малина, земляника", — сказала Крылова.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМагазин продукции марки "Кремлевское качество"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Магазин продукции марки "Кремлевское качество"

Ушли в народ

Товарный знак "Кремлевское качество" принадлежит торговому дому "Кремлевский", продукты, выпускаемые под этим знаком, производятся только сельскохозяйственными предприятиями управделами.

Сегодня продукция агропромышленных комплексов, выпускаемая под брендом "Кремлевское качество", доступна потребителям в розничных магазинах Москвы и Московской области. Также она поставляется в оздоровительные, санаторно-курортные, медицинские и детские учреждения, подведомственные управлению делами.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Крылова рассказала, что согласно статистическим данным, сегодня более 80% молочной продукции под торговой маркой "Кремлевское качество", произведенной ФГУП "АПК "Непецино", ФГУП "АПК "Воскресенский" и ФГБУ "Санаторий "Марьино", доступна в розничном сегменте рынка в среднем ценовом диапазоне.  А оставшаяся часть продукции поставляется для нужд подведомственных управделами предприятий и учреждений.

При этом управление делами планирует расширять сеть торговых точек, где можно будет купить продукты, это касается расширения сотрудничества с крупными торговыми сетями и розничными магазинами.

В планах торгового дома "Кремлевский" намечено дальнейшее расширение присутствия на полках магазинов, а также расширение ассортимента продукции.

Ассортимент СТМ "Кремлевское качество" периодически пополняется новыми наименованиями. Например, в 2017 году под этим брендом выпущены масло и сыр ФГБУ "Санаторий "Марьино", сообщила она.

Крылова отметила, что расширение продуктовой линейки, производимой предприятиями агропромышленного комплекса, стало наиболее актуально после введения в отношении России санкций со стороны ряда европейских стран.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПокупатель в магазине продукции марки "Кремлевское качество"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Покупатель в магазине продукции марки "Кремлевское качество"

Зачем комбинату элитный алкоголь

Некоторые СМИ сообщали о закупках управделами элитного алкоголя, в том числе, Crystal Louis Roederer, итальянского и французских вин Gavi Il Valentino, Grand Bateau и Selection des Chateaux de Bordeaux.

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По словам Крыловой, эти закупки производятся исходя из предпочтений тех, кто на коммерческой основе проводит мероприятия на объектах управделами.

"Всё просто. Комбинат питания "Кремлевский" обслуживает еще и коммерческие мероприятия, которые заказывают у нас как юридические, так и физические лица. Например, наши специалисты организуют мероприятия в Большом театре, в ГКД и на любых площадках, выбираемых самим заказчиком. Мероприятия бывают разных форматов и в разном ценовом диапазоне. "Кремлёвский" как оператор услуг производит закупку необходимых заказчику продуктов питания, в соответствии с требованием действующего законодательства. Все закупки комбинат питания проводит официально с размещением заявки на открытых профильных ресурсах. Вот поэтому иногда для обслуживания коммерческих мероприятий КП "Кремлёвский" на деньги заказчика закупает и элитный алкоголь, и деликатесы, и другие товары", — сказала она.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМакароны марки "Кремлевское качество"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Макароны марки "Кремлевское качество"
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