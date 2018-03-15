Google планирует расширить штат в России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Google планирует увеличивать количество персонала в России, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор Google в России Дмитрий Кузнецов.

По его словам, штат у Google в целом не очень большой. "У нас два больших подразделения. Одна часть занимается разработкой и программированием, вторая — бизнес-операциями. В России у нас представлена вторая часть", — рассказал Кузнецов.

"У нас офис на сегодняшний день около 130 человек. Бизнес у нас достаточно хорошо растет. Я думаю, что мы пропорционально росту будем увеличивать количество людей. Потенциал мы видим хороший", — отметил собеседник агентства.