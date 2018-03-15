"АгриВолга" покупает два предприятия в Ярославской области

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Холдинг "АгриВолга" в рамках создания сырного кластера в Ярославской области покупает два предприятия-производителя сыра в регионе, говорится в пресс-релизе "АгриВолги" по итогам презентации сырного кластера.

Презентация прошла 15 марта в городе Данилов (Ярославская область). "На мероприятии было объявлено о покупке ОАО Даниловский сыродельно-маслосыродельный завод, а также завода в Угличе — ФГУП Экспериментальный сыродельный завод Россельхозакадемии. Покупателем стал сельскохозяйственный холдинг "АгриВолга", — говорится в релизе.

В презентации кластера принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. "Ярославская область вместе с Угличским районом — это родина сыров. Мы надеемся, что бренды, которые были хорошо известны, — "Ярославский", "Пошехонский", "Угличский" и другие — мы сохраним за Ярославской областью", — отметил Миронов, слова которого приводятся в сообщении.

В мероприятии также участвовали собственник ООО "АгриВолга" Сергей Бачин и президент холдинга Андрей Молев. "Мы формируем сырный кластер в Ярославской области. Холдинг "АгриВолга" собирается существенно улучшить эти заводы и проинвестировать эти проекты. В ближайшие два года мы предполагаем инвестировать в реконструкцию заводов 1,5 миллиарда рублей собственных и привлеченных средств", — рассказал Бачин.

По его словам, компания начнет производить на заводах традиционные для Ярославской области сыры — такие, как "Костромской", "Пошехонский", "Даниловский", "Голландский". Основной рынок сбыта составит Ярославская область и близлежащие регионы, Москва и Московская область. При этом "АгриВолга" не исключает возможности выхода и в другие регионы.

В сырный кластер Ярославской области должны входить не менее 10 промышленных организаций, одного образовательного учреждения и двух объектов технологической инфраструктуры. В кластер войдут как "АгриВолга", так и другие сельхозпроизводители. Ожидается, что в ходе работы кластера ежегодный объем производства сыра вырастет до 8 тысяч тонн к 2025 году с 4,2 тысячи в 2017 году. Предполагаемый объем инвестиций в реализацию инвестпроектов — 5,8 миллиарда рублей.