Россельхознадзор усилит контроль молока для детского питания из Белоруссии

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россельхознадзор усилит контроль за поступающим из Белоруссии молоком, которое предназначается для детского питания, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь", — сказала Мелано.

По ее словам, речь идет о выявлениях "Брянской межобластной ветеринарной лабораторией" остаточного количества антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов в образцах пастеризованного питьевого молока для питания детей дошкольного и школьного возраста, которое было произведено "Несвижским заводом детского питания" и продавалось под торговой маркой "Сарафаново".

Пресс-секретарь ведомства отметила, что Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям неоднократно информировало о системности проблемы выявления остатков антибактериальных препаратов в молочной продукции из Белоруссии. "Государственная ветеринарная служба Республики Беларусь в данной ситуации была обязана усилить контроль за качеством и безопасностью выпускаемой продукции", — подчеркнула Мелано.

"Продукция, предназначенная для питаний детей, имеет более жесткие требования", — напомнила она. Россельхознадзор с 9 марта ввел временные ограничения на поставки в РФ продукции "Несвижского завода детского питания", однако, указала представитель российской службы, пробы его продукции были отобраны еще до введения ограничений на это предприятие.

"В этой связи Россельхознадзор усилит контроль за поступающей из Белоруссии продукцией, предназначенной для детского питания", — заключила Мелано.