"Мегафон" не планирует снижать цены в роуминге ниже предложенных

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Мегафон" не планирует снижать цены во внутрисетевом роуминге еще ниже предложенных, заявила операционный директор компании Анна Серебряникова.

В начале марта ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" после проверки отчета оператора об отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Служба установила, что предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно. В пресс-службе "Мегафона" указали, что предложенная цена междугородних звонков является среднерыночной. Компания была готова предоставить дополнительные данные.

"Мы будем доказывать (обоснованность цен — ред.). Снижаться ниже мы не в состоянии", — сказала Серебряникова на пресс-конференции.

"Мы посчитали всеми возможными способами наш уровень рентабельности и расходы. И пришли к выводу, что ниже того предложения, что мы сделали ФАС, опуститься не можем по чисто экономическим причинам", — пояснила она.

В августе 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря‬ исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В конце декабря служба продлила до 31 января для трех операторов связи — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение предупреждения ФАС по отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Для Tele2 мера была продлена до конца мая.