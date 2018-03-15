Руководителей многих госкомпаний нужно менять, заявил Кудрин

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что во многих компаниях с государственным участием нужно менять руководителей.

"Во многих госкомпаниях руководителей нужно менять", — заявил Кудрин, выступая на форуме "Россия — страна возможностей". Он не стал уточнять, о каких компаниях идет речь.

Ранее Кудрин также неоднократно говорил, что нужно снижать долю государства в экономике и продолжать проводить приватизацию.