Инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США, и, по последним данным, составила 2,18%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы имеем в настоящий момент рекордно низкую инфляцию. По последним цифрам, впервые в истории российская инфляция опустилась ниже американской. В Америке сейчас инфляция 2,21%, в России — 2,18%", — сказал министр, выступая на форуме "Россия — страна возможностей".

По итогам 2017 года инфляция в России составила рекордно низкие 2,5%. Прогноз Минэкономразвития на 2018 год — 4%. По последнему расчету ведомства, инфляция в марте составит 0,2-0,3%, а в годовом выражении — 2,2-2,3%.