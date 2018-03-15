Связанная с "панамским досье" компания Mossack Fonseca объявила о закрытии

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Юридическая фирма Mossack Fonseca, связанная со скандалом с "панамскими бумагами", объявила о своем закрытии в конце марта, сообщает телеканал TVN со ссылкой на заявление компании.

"Ухудшение репутации, кампания в СМИ, финансовый цикл и незакономерные действия панамских властей нанесли непоправимый вред, последствием чего становится полное прекращение публичных операций в конце этого месяца", — приводит телеканал отрывок из заявления фирмы.

По информации телеканала, до конца марта в компании продолжат работу только 36 сотрудников из 600, которые будут заниматься административными вопросами и проводить консультации для властей и бывших клиентов. В заявлении отмечается, что компания продолжит сотрудничать с властями, чтобы показать, что она не сделала ничего незаконного.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.