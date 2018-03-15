Кудрин готов помогать правительству, если оно не остановится на полумерах

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин не стал комментировать возможное возвращение во власть, но выразил готовность помогать новому правительству, если оно не будет останавливаться на полумерах.

Один из участников форума "Россия — страна возможностей" спросил, готов ли Кудрин вернуться во власть. "Я традиционно не комментирую этот вопрос", — ответил Кудрин.

"По просьбе президента центр стратегических разработок готовил предложения и представили президенту, обсудили с ним. Сейчас готовятся какие-то решения на основе этих предложений", — продолжил Кудрин.

Он добавил, что готов "помогать при условии, если мы будем не успокаиваться на полумерах, потому что вызовы очень большие".