ЦБ отозвал лицензию у белгородского "Вэлтон Банка"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Банк России с 15 марта аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у белгородского "Вэлтон Банка", следует из сообщения регулятора.

Как сообщает ЦБ, лицензия у "Вэлтон Банка" аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, "Вэлтон Банк" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отмечает регулятор. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 500-е место в банковской системе РФ.