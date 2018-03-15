ЦБ отозвал лицензию у банка "Кредит Экспресс"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Банк России с 15 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредит Экспресс" (Ростов-на-Дону), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении банка "Кредит Экспресс" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 372-е место в банковской системе РФ.