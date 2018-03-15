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Экономика

В Хабаровске начали строить новый терминал международного аэропорта

07:3615.03.2018
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© РИА Новости / Вячеслав РеутовПерейти в фотобанкАэропорт Хабаровска. Архивное фотоАэропорт Хабаровска. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
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ХАБАРОВСК, 15 мар — РИА Новости. Здание нового терминала международного аэропорта Хабаровска, в основание которого в четверг была заложена памятная капсула, будет построено в 2019 году, сообщил на церемонии закладки капсулы вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Симферополь. 14 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин осмотрел новый терминал аэропорта Симферополь
В церемонии также принимали участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, президент ООО "УК КОМАКС" (управляющая компания аэропорта Хабаровск) Константин Басюк и представители генерального подрядчика строительства – компании Limak-Marashstroy(Турция).

"Достаточно много времени ушло на то, чтобы проект структурировать, чтобы он получился… но реализовать проект строительства комплекса планируется до сентября 2019 года. Строительство его важно, Хабаровск должен получить достойные ворота, это первое впечатление о Хабаровске людей, которые приезжают сюда. Пассажиропоток по итогам строительства должен возрасти в два раза", — сказал Трутнев.

Он отметил, что проект будет реализовываться при поддержке правительства РФ. Федеральный центр выделил средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы как проект, реализуемый в рамках ТОР, он получит весь комплекс льгот. Кроме того, деньги представили фонд развития дальнего Востока и Внешэкономбанк.

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© РИА Новости / Александр Вильф
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"Проект на сегодняшний день может двигаться, препятствий для его реализации нет", — подчеркнул Трутнев.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщил, что реконструкция аэропорта имеет важное значение для региона.

"Для нас он имеет колоссальное значение, и как ворота Хабаровского края, и для привлечения инвесторов, и как хороший налогоплательщик", — сказал Шпорт.

Ранее сообщалось, что реконструкция крупнейшего аэропорта Дальнего Востока – Хабаровск (Новый) включает три этапа: реконструкцию взлетно-посадочной полосы, строительство нового терминала и комплекса AirCity, куда войдут гостинично-деловой, выставочный и торгово-развлекательный комплексы, а также бизнес-парк на прилегающей к международному аэропорту территории.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 миллионов пассажиров и 30 тысяч тонн грузов. Его территория входит в ТОР "Хабаровск".

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