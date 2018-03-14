Более 250 многоквартирных домов отремонтируют в этом году на Смоленщине

СМОЛЕНСК, 14 мар — РИА Новости. В этом году в соответствии с поручением губернатора Смоленской области Алексея Островского в регионе будут капитально отремонтированы свыше 250 многоквартирных домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время в области реализуется третий этап программы, рассчитанный на 2017-2019 годы. За это время будет произведен ремонт 583 многоквартирных домов в 76 населенных пунктах области. В частности, в этом году планируется капитально отремонтировать 259 жилых строений на общую сумму почти 990 миллионов рублей.
"За счет этих средств будет осуществлена модернизация внутридомовых инженерных систем, кровли, фасадов, заменены 18 лифтов, установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов", — сказал представитель пресс-службы.
С начала 2018 года собираемость взносов за капитальный ремонт в Смоленской области составляет свыше 86%, отметил он.