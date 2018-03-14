Путин пообещал рассмотреть создание производства на базе завода "Парус"

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение жителей Севастополя о создании производственного центра на базе неработающего завода "Парус".

"Сделайте предложение. Мы с собственниками свяжемся. Давайте конкретные предложения", — сказал Путин, отвечая на просьбу местного жителя создать производство на базе завода "Парус", который не работает с начала 90-х годов.

По словам руководителей города, на базе завода "Парус" можно создать производственный центр по примеру индустриального парка, его появление на северной стороне Севастополя позволит обеспечить жителей рабочими мечтами.

По словам местных жителей, завод, построенный во времена СССР, прекратил свою работу в начале 90-х годов, потом его собственником стало предприятие "Динамо", нынешний хозяин не хочет его развивать, либо продавать, при этом здания завода целы и там даже осуществляется определенная деятельность.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>