Путин пообещал рассмотреть создание производства на базе завода "Парус"

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение жителей Севастополя о создании производственного центра на базе неработающего завода "Парус".
"Сделайте предложение. Мы с собственниками свяжемся. Давайте конкретные предложения", — сказал Путин, отвечая на просьбу местного жителя создать производство на базе завода "Парус", который не работает с начала 90-х годов.
По словам руководителей города, на базе завода "Парус" можно создать производственный центр по примеру индустриального парка, его появление на северной стороне Севастополя позволит обеспечить жителей рабочими мечтами.
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