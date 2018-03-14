В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нелегальное предпринимательство

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен проект закона, увеличивающий штрафы за нелегальную предпринимательскую деятельность от 3 до 5 тысяч рублей в сферах торговли и предоставления услуг, следует из электронной базы данных ГД.

Данный законопроект направлен на ужесточение мер ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, считают законодатели.

Авторы инициативы отмечают, что значительная часть предпринимателей уходит из легального бизнеса в "тень" или же изначально начинает свое дело нелегально с целью уклонения от налогов, что отрицательно сказывается на доходной части бюджетов как на муниципальном, так и на федеральном уровнях. "Согласно действующему законодательству нелегальным предпринимателям грозит административный штраф, как правило, в размере 500 рублей, что не стимулирует их регистрироваться и уплачивать налоги", — говорится в пояснительной записке.

Внесение изменений касается статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Проект закона о внесении изменений в КоАП внесен в Госдуму председателем законодательного собрания Вологодской области Андреем Луценко.

"Ситуация, при которой граждане при отсутствии регистрации в качестве предпринимателя осуществляют предпринимательскую деятельность, влияет не только на наполняемость региональных бюджетов в части налоговых поступлений, но и отрицательно сказывается на качестве предоставления оказываемых ими услуг (выполненных работ), а также на обеспечении безопасности дорожного движения (в случае нелегальных пассажирских перевозок)", — подчеркивают авторы проекта.