В Крыму в конце мая запустят первые энергоблоки двух новых ТЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Первые энергоблоки Симферопольской (Таврической) и Севастопольской (Балаклавской) ТЭС в Крыму общей мощностью 470 МВт будут запущены в конце мая, что обеспечит хороший резерв для энергоснабжения полуострова, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минэнерго Александр Новак.

"Первые пуски первой очереди планируются — по одному блоку в Севастополе и в Симферополе — в конце мая. Каждый блок мощностью 235 МВт", — сказал Новак, отметив, что это даст "очень хороший резерв для энергоснабжения".

"В целом мы в течение 2018 года закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем, что в Севастополе — это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии", — продолжил глава Минэнерго, добавив, что ввод второй очереди уже не критичен, так как основная генерация к этому времени будет запущена.

Как рассказал Новак, на сегодняшний день полуостров располагает мощностями в 1330 МВт, а после ввода дополнительных 940 МВт (Севастопольской и Симферопольской ТЭС по 470 МВт каждая) плюс частной Сакской ТЭС на 120 МВт суммарно в Крыму "будет 2440 МВт". "Потребление максимальное в этом году было около 1400 МВт", — отметил министр, пояснив, что формирование соответствующего резерва в Крыму даст возможность для ремонта и развития инфраструктуры.

Кроме того, как напомнил министр, в Крым были перевезены 18 мобильных газотурбинных электростанций, использующих дизельное топливо и дающих, таким образом, достаточно дорогую электроэнергию. "После ввода в эксплуатацию ТЭС потребность в них отпадет, и мы сможем использовать их в других местах", — сказал глава Минэнерго.

По его словам, общий объем инвестиций в энергетическую инфраструктуру Крыма составил 170 млрд рублей, из которых 100 млрд — средства ФЦП развития полуострова, остальное — частные инвестиции. Всего реализуется 15 крупных объектов. Новак добавил, что также уже построена и введена в эксплуатацию магистральная газовая инфраструктура протяженностью почти 400 км.

Путин уточнил, все ли работы идут по графику, министр ответил утвердительно.

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