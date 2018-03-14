МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" подтвердил, что готов к переговорам о расторжении контрактов, они начнутся в ближайшие дни, сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни", — сказал Медведев.

Во вторник глава совета директоров газового холдинга Алексей Миллер заявил, что процесс выхода из соглашений может занять до двух лет.

По его словам, аннулирование контрактов позволит "Газпрому" избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита. При этом он отметил, что руководство "Нафтогаза" уже объявило, что намерено взыскать с российской компании пени в 2018-2019 году.