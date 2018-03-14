ОПЕК повысила прогноз на мировой спрос на нефть в 2018 году

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. ОПЕК слегка повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году — на 0,01 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в мартовском докладе организации.

Организация также повысила оценку роста спроса на нефть в 2017 году — на 0,02 миллиона баррелей в сутки, до 1,62 миллиона баррелей в сутки. По данным ОПЕК, спрос на нефть в 2017 году составил около 97,04 миллиона баррелей в сутки (в феврале организация оценивала этот показатель в 97,01 миллиона баррелей в сутки).

В 2018 году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,63 миллиона баррелей в сутки (ранее ожидалось 98,6 миллиона баррелей в сутки). Причиной повышения прогноза стали более позитивные данные по странам ОЭСР. "Основной рост спроса на нефть в мире (в 2018 году — ред.), как ожидается, придется на страны Азии, главным образом на Китай, а также на Индию и страны Южной и Северной Америки, входящие в ОЭСР", — отмечается в докладе.

В то же время ОПЕК повысила и прогноз по росту в 2018 году предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в картель, — на 0,26 миллиона баррелей в сутки, до 1,66 миллиона баррелей в сутки. Оценка роста предложения от стран вне ОПЕК в 2017 году повышена на 0,01 миллиона баррелей в сутки — до 0,87 миллиона баррелей в сутки.

В 2017 году поставки нефти странами вне ОПЕК составили 57,87 миллиона баррелей в сутки (февральская оценка — 57,86 миллиона баррелей в сутки), считает организация. Прогноз по данному показателю на 2018 год теперь составляет примерно 59,53 миллиона баррелей в сутки (февральский прогноз — 59,26 миллиона баррелей в сутки).

Повышение прогноза по росту предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, связано с ожиданиями более высокого уровня добычи в таких странах, как США, Канада, Египет и Китай, отмечается в докладе.

По предварительным данным, общее предложение на рынке нефти в феврале выросло в месячном выражении на 0,37 миллиона баррелей в сутки, а в годовом — на 1,66 миллиона баррелей, до 98,2 миллиона баррелей в сутки. Предложение со стороны стран вне ОПЕК с января увеличилось на 0,45 миллиона баррелей в сутки — до 66,01 миллиона баррелей в сутки. Доля ОПЕК на рынке в феврале сократилась на 0,2 процентных пункта — до 32,8%.