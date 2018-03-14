Налоговая система должна быть предсказуема, заявил Медведев

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Налоговая система должна быть предсказуема, в том числе налоговый режим должен быть более комфортным для высокотехнологичных инновационных компаний, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Налоговая система, с одной стороны, должна быть стабильной и мы стремимся сделать ее такой, чтобы она позволяла нашей стране конкурировать с другими экономиками на рынке труда и капитала, но, с другой стороны, как и всякая система, она должна оптимизироваться сообразно времени", — сказал Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России", где будет обсуждаться раздел "Экономика роста и благосостояния".

По его словам, для этого был предпринят ряд мер, это касается различных преференций и полномочий регионов. На площадках Госдумы с участием Единой России, экспертного сообщества, бизнес-комьюнити рассматриваются разные предложения на эту тему, отметил премьер.

"Важно обеспечить предсказуемость налоговой системы. Частые поправки в налоговое законодательство этому, конечно, не могут способствовать, здесь нужен взвешенный подход. Но опять же это не означает, что вообще ничего не нужно делать", — добавил он.

"Кроме того, более комфортным должен стать налоговый режим для высокотехнологичных инновационных компаний, для этого в общем нужен также комплекс мер, который бы стимулировал подобную деятельность", — подчеркнул Медведев.