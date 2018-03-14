Глава Мурманской области назвала главную проблему рыбной отрасли региона

МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Основной проблемой рыбной отрасли Мурманской области на сегодняшний день является устаревший средне- и малотоннажный флот, заявила губернатор региона Марина Ковтун на открывшейся международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы".

Конференция открылась в Мурманске уже в пятый раз, принять участие в ней приехали представители восьми иностранных государств и семи российских регионов.

Ковтун отметила, что рыбная отрасль играет одну из ведущих ролей в экономике Мурманской области, и сегодня регион вносит существенный вклад в общероссийский улов – порядка 16%. По ее мнению, рыбной отрасли Мурманской области удалось преодолеть проблемы, возникшие в 1990-х годах.

По информации главы региона, сегодня общий промысловый флот предприятий Мурманской области насчитывает более 168 судов. Рыболовством, рыбоводством, переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов в крае занимаются более 140 организаций, где трудятся свыше 7,5 тысячи человек. Рыбаки Мурмана ежегодно добывают 600-700 тысяч тонн водных биоресурсов.

"Основной проблемой рыбной отрасли Мурманской области, как и всей России, является устаревший средне- и малотоннажный флот… В 2018 году в России предприятиям рыбохозяйственного комплекса будут выделены инвестиционные квоты для стимулирования строительства промыслового флота на российских верфях и развития береговой переработки", — отметила Ковтун.

Выступая на аналогичной конференции в марте 2017 года, губернатор отмечала, что средний возраст судов в регионе составляет около 28 лет.

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