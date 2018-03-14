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Экономика

"Газпром" назвал сроки расторжения контрактов с "Нафтогазом"

13:3314.03.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании Газпром. Архивное фотоСтенд компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил, что процесс расторжения контрактов между российской компанией и "Нафтогазом" займет до двух лет.

Стенд компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" прогнозирует высокий спрос в Европе на российский газ
Он отметил, что выход из сложившейся ситуации позволит российской компании избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита.

При этом Миллер сообщил, что руководство "Нафтогаза" хочет взыскать с "Газпрома" пени в 2018-2019 годах.

"В таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения", — пояснил глава российской компании.

Миллер также заявил, что Россия ждет доказательств выгоды транзита газа через украинскую территорию.

Медведев, в свою очередь, также акцентировал внимание на том, что контракты должны быть эффективными.

Евросоюз вступился за Киев

В Европейском союзе заявили, что "Газпром" должен выполнить договорные обязательства перед украинской стороной.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини сообщила, что Брюссель работает над возобновлением трехсторонних переговоров по транзиту.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
Порошенко пригрозил "Газпрому" новыми убытками
По мнению представителей Евросоюза, эти переговоры могут стать "эффективным инструментом урегулирования разногласий". В украинском МИД также подтвердили подготовку к трехсторонней встрече.

"Сами себя наказали"

Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, "Нафтогаз" напрасно довел отношения с "Газпромом" до крайней точки.

"Нафтогаз" теперь пытается доказать "надежность и безопасность" транзита газа через Украину. Но поздно пить боржоми. <…> Сами себя наказали", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.

Украинский рынок слишком проблемный

Политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев считает, что украинский рынок для России — слишком проблемный, чтобы ждать первоначальных сроков истечения контрактов.

"Постоянно были проблемы с кражей транзитного газа, с нерегулярной оплатой, судебными исками", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, Киев хочет, чтобы "Газпром" поставлял газ бесплатно, "а еще лучше бы — приплачивал".

"Это несерьезный и недоговороспособный партнер, который считает, что Россия в лице "Газпрома" должна обеспечивать Украину и ничего не требовать взамен", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что "Газпром" старался не касаться политического контекста.

Вентель Нафтогаза. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Нафтогаз" обвинил украинцев в чрезмерном потреблении газа
"Но как можно поставлять газ в страну, где тебя считают агрессором и врагом? Это театр абсурда. Если Украина живет, как она мечтает, в условиях войны с Россией, то какие тогда вообще претензии к России?" — удивляется Суздальцев.

По его мнению, в Киеве еще не осознали всех возможных последствий происходящего.

"Ведь когда отношения с Украиной по этим контрактам будут закончены, давление в трубе снизится, и газ будет поставляться только по потребностям Европы", — заключил эксперт.

Решение арбитража

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Оператор Nord Stream 2 прокомментировал спор "Газпрома" и "Нафтогаза"
Отмечается, что по итогам вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа.

Кроме того, арбитраж отклонил требования украинской компании по росту тарифа на транзит газа.

Экономически нецелесообразно

После этого "Газпром" отказался начинать поставки газа в марте на Украину из-за отсутствия согласованного протокола о поставках и вернул предоплату.

По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, причиной стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон".

Российская компания не намерена "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул он.

"Продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал председатель правления корпорации.

В украинской компании решение "Газпрома" назвали политическим.

Газовый конфликт
© РИА Новости, Инфографика
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Газовый конфликт
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