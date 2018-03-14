Лавров и Чавушоглу обсудили снятие ограничений на поставки сельхозпродукции

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос снятия ограничений на поставки сельхозпродукции обсуждался в ходе переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Основное внимание в двусторонней сфере было посвящено деятельности наших экономических ведомств… Товарооборот, мы это констатировали с удовлетворением, увеличился более чем на 37%", — сказал Лавров.

"Условились продолжать шаги по снятию ограничений, в том числе в отношении сельскохозяйственной продукции, но и в отношении других товаров, которые мы поставляем на рынки друг друга. Во многом это связано с необходимостью отменять бюрократические процедуры, которые затрудняют поставки", — добавил глава МИД РФ.