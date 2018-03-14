БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не исключает волны поставок в Евросоюз стали и алюминия из-за введения Соединенными Штатами новых пошлин на их ввоз из третьих стран, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которая транслируется службами ЕС.

"Может быть волна (поставок) стали и алюминия в Евросоюз из-за тарифов США", — сказала она, добавив, что ЕС готовит "предохранительные меры" на этот случай.

В четверг, 8 марта, президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). По его словам, они начнут действовать через 15 дней, до тех пор США будут следить за реакцией торговых партнеров. Пошлины, по словам Трампа, будут действовать в течение длительного периода времени.