ЕК надеется, что США исключат Евросоюз из действия новых пошлин на металлы

БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия надеется, что США исключат Евросоюз из действия новых ввозных пошлин на сталь и алюминий из третьих стран, сказал вице-президент Еврокомиссии по занятости, экономическому росту и инвестициям Юрки Катайнен на пленарной сессии Европарламента.

"Мы ожидаем, что ЕС в целом будет исключен", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".