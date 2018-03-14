Эксперты считают избыточной ответственность за валютные нарушения в России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Уровень ответственности за нарушение валютного законодательства в РФ избыточен и создает необоснованные риски для валютных резидентов, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).
В документе отмечается, что с 2012 года штраф в размере 75–100% от суммы незаконной валютной операции может быть назначен не только за саму такую операцию, но и за порядок осуществления валютного законодательства, то есть за технические нарушения, связанные с формами и порядком отчетности.
Минфин РФ в текущем году уже смягчил ответственность по некоторым нарушениям: в частности было принято решение не взимать штрафы за нарушение сроков репатриации валютной выручки, если просрочка не превышает 30 дней. Штрафы за непоступление валюты решено снизить с 75–100% до 33-50% от суммы невозвращенных средств.
"Законопослушные резиденты зачастую совершают такие правонарушения ввиду незнания сложных правил регулирования, в то время как другие резиденты попросту не уведомляют ФНС о своих зарубежных счетах", — говорится в докладе.