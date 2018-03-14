Лагард призвала к регулированию криптовалют на глобальном уровне

ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к регулированию рынка криптовалют на глобальном уровне, в противном случае этот рынок будет сильно криминализирован, предупредила она.
Глава МВФ добавляет, что "Комиссия по ценным бумагам и биржам США и органы регулирования в других странах мира сейчас применяют те же законы к некоторым первичным размещениям (крипто)монет, что и к предложениям обычных ценных бумаг". "Это помогает повысить степень прозрачности и предупредить покупателей о потенциальных рисках", — считает она.
Но "поскольку криптоактивы не знают границ, система их регулирования также должна быть глобальной", — пишет Лагард.
Она отмечает, что международная кооперация в этой области уже приводит к позитивным сдвигам, например в июле 2017 года в рамках международной операции под руководством США был закрыт AlphaBay, крупнейший нелегальный онлайн-рынок. В течение более двух лет через AlphaBay по всему миру продавались запрещенные наркотики, хакерские инструменты, оружие и токсичные химикаты. Через сайт прошло более 1 миллиарда долларов в форме криптоактивов.
"За счет совместной работы и используя технологии на благо общества, мы можем развивать потенциал криптоактивов, одновременно обеспечивая, чтобы они никогда не стали прибежищем для незаконной деятельности или источником финансовой уязвимости", — подытожила глава МВФ.