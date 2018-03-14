Игра на результат. Почему Россия уже выиграла свой ЧМ-2018

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Через три месяца в России стартует Чемпионат мира по футболу. Это не только спортивный праздник, но и масштабный экономический проект. Какие выгоды сулит стране первый в отечественной истории мундиаль — в материале РИА Новости.

Дорогое удовольствие

Церемония открытия футбольного первенства и первый матч пройдут в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня. Встретятся команды России и Саудовской Аравии. Всего в турнире примут участие 32 национальные сборные.

Игры состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Для ЧМ-2018 были построены или реконструированы 12 стадионов, каждый вместимостью не менее 45 тысяч зрителей. А еще — почти полсотни тренировочных площадок и более 60 баз для размещения команд.

Кроме того, была создана современная транспортная инфраструктура, включающая аэропорты, автомобильные и железные дороги. К приему болельщиков готовы гостиницы и предприятия общественного питания.

В общей сложности затраты на чемпионат составили почти 680 миллиардов рублей (примерно 13,2 миллиарда долларов по среднему обменному курсу с начала 2013-го по конец 2017 года). Федеральный бюджет выделил около 390 миллиардов рублей, регионы — порядка 92 миллиардов рублей. Почти 196 миллиардов рублей — расходы частных инвесторов.

Таким образом, Чемпионат мира по футболу в России станет самым дорогим в истории. Для сравнения, ЧМ-2010 обошелся ЮАР в 4,3 миллиарда долларов, бразильский ЧМ-2014 — в 11 миллиардов долларов.

Энергия отдачи

Опыт последних чемпионатов показывает, что страна-хозяйка может получить серьезные экономические выгоды. В частности, глава Минфина ЮАР Правин Горхан отчитался о доходах почти в пять миллиардов долларов.

Но самое главное: по итогам ЧМ-2010 южноафриканская экономика продемонстрировала рост на уровне 2,9 процента. Было создано около 66 тысяч новых рабочих мест, страну посетили до полумиллиона иностранных туристов.

Россия, инвестировавшая в подготовку и проведение ЧМ-2018 в три раза больше ЮАР, вправе рассчитывать на более весомую отдачу.

Один из основных источников доходов — продажа билетов на матчи, свыше 3,1 миллиона штук. Выручка, по прогнозам, превысит пять миллиардов долларов.

Примерно столько же на питание и проживание потратят иностранные болельщики. Ожидается, что в Россию приедет 1,5 миллиона человек. На них же рассчитывают заработать производители и продавцы сувениров — в среднем по 100 долларов с одного иностранца.

Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков отмечает, что вложенные в организацию чемпионата деньги будут работать на экономику страны благодаря мультипликативному эффекту.

Так, по его оценке, каждый потраченный рубль создаст примерно 4,5 рубля. По словам эксперта, общий экономический эффект может достигнуть 1,6 триллиона рублей (с учетом расходов в 680 миллиардов рублей — они считаются инвестициями). Это в два с половиной раза больше затрат на подготовку к чемпионату. В таком случае государство полностью компенсирует свои расходы в течение ближайших двух лет.

Открыться миру

Эксперт по сертификации туристских услуг Галина Дехтярь согласна с тем, что ЧМ-2018 произведет мультипликативный эффект для российской экономики. "Известно, что один иностранный турист, въезжающий в страну, способствует созданию пяти рабочих мест — в ресторанах, гостиницах, на объектах культурного наследия", — пояснила собеседница РИА Новости.

География чемпионата имеет принципиальное значение для дальнейшего продвижения России на рынке международного туризма. Это сразу 11 городов, в которых пройдут матчи первенства: от Санкт-Петербурга на севере до Сочи на юге и от Калининграда на западе до Екатеринбурга на востоке.

Логистика продумана, добраться из города в город болельщики смогут быстро и бесплатно. Такое решение — грамотный маркетинговый ход. Иностранцы за время чемпионата откроют для себя Россию. Если они оценят комфорт и безопасность, то в будущем наверняка захотят вернуться.

Дебет и кредит

В условиях кризиса миллиардные инвестиции в футбольные арены, модернизацию объектов транспортной инфраструктуры, новые гостиницы были важным инструментом поддержки деловой активности в России.

К Чемпионату мира по футболу возвели 27 гостиниц. Модернизировали или реконструировали аэропорты Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Саранска, Калининграда. Впервые за 40 лет с нуля построен аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

За счет федерального и региональных бюджетов отремонтированы сотни километров автомобильных дорог. РЖД, в свою очередь, на подготовку железнодорожной инфраструктуры и почти тридцати вокзалов потратили до 15 миллиардов рублей.

Всего в российской экономике было создано до 100 тысяч новых рабочих мест.