ПФР не получал поручений по расчету повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пенсионный фонд РФ не получал никаких поручений по расчету повышения пенсионного возраста в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года. "С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста", — сказано в докладе ВЭБа.

"Нет, ничего не получали", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, были ли поручения Пенсионному фонду о соответствующих расчетах.