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Экономика

Совкомбанк и Росевробанк договорились о слиянии

19:5313.03.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры. Архивное фотоДенежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренности о слиянии двух банков, говорится в совместном пресс-релизе кредитных организаций. Там отмечается, что согласно предварительным оценкам аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала.

Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли принципиальной договоренности о слиянии банков. Активы объединенной банковской группы составят более 1 триллиона рублей, капитал превысит 100 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Сейчас Совкомбанк контролирует 45% акций Росевробанка. Дополнительно Совкомбанк приобретает у "РЕГ Холдинга" еще не менее 35% Росевробанка. "Цена сделки – чуть меньше капитала Росевробанка", — рассказал РИА Новости источник, знакомый со сделкой. Председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в набсовет банка.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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"До конца 2018 года банки продолжат самостоятельную работу без существенных организационных изменений. После слияния клиенты Росевробанка получат доступ к более широкой географии за счет присутствия Совкомбанка более чем в 1000 городах и населенных пунктов по всей России, а клиенты корпоративного блока Совкомбанка получат более широкую продуктовую линейку и высококачественные сервисы, традиционно являющиеся сильной стороной Росевробанка", — приводятся в пресс-релизе слова председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.

Бродский напомнил, что три года назад Совкомбанк вошел в состав акционеров Росевробанка. Он отметил, что за время совместной работы оба банка усилили свои позиции в тех нишах, где они являлись одними из лидеров.

По данным РИА Рейтинг, Росевробанк на 1 января 2018 года занимал 44-е место в российской банковской системе с активами в размере 203,1 миллиарда рублей, Совкомбанк — 17-е место с активами в 708,5 миллиарда рублей.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Мануков
вообще нужно оставить только несколько банков : для внешней торговли для населения . для аграрного комплекса и всё ...а то через эти банки уже утекло более триллиона долларов за рубеж !
20:05
13.03.2018
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