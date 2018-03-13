Более трех тысяч участников из более шестидесяти стран приедут на ЯМЭФ-2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более трёх тысяч участников из более чем 60 стран мира, как ожидается, примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдёт 19-22 апреля в Крыму, сообщил сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров в ходе заключительного заседания программного комитета форума в Москве.

"В этом году мы ожидаем участие более трёх тысяч (гостей). Надеемся, что будут представлены более 60 стран мира", — сказал Назаров.

Он напомнил, что в прошлом году в ЯМЭФ приняли участие более 2,2 тысячи участников из 46 стран мира.

В этом году статус почетных гостей получат две делегации — из Австрии и Германии. Такой же статус получила и делегация из Москвы.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, Фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>