Нижегородские власти оформляют несколько индустриальных парков и ОЭЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Сразу несколько индустриальных парков и особых экономических зон (ОЭЗ) в Нижегородской области проходят процедуру оформления, сообщил журналистам врио губернатора Глеб Никитин.
"Индустриальные парки и ОЭЗ — это очень перспективное направление. Мы видим парк в Заволжье, на базе ГАЗа, борский стекольный кластер и индустриальный парк, а также планируем создать большой индустриальный парк в промзонах Дзержинска. Сейчас эта работа находится в активной стадии. Рассматриваются такие варианты, как "индустриальный парк" или "кластер". Последний вариант — это идеальная конструкция, потому что создается совместно с правительством РФ", — сказал Никитин.
Он добавил, что резиденты таких зон будут иметь преимущества в виде льгот по налогу на прибыль, а также готовую инфраструктуру на территории индустриального парка или кластера, которую построят за счет бюджетных средств.