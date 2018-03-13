Нижегородские власти оформляют несколько индустриальных парков и ОЭЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Сразу несколько индустриальных парков и особых экономических зон (ОЭЗ) в Нижегородской области проходят процедуру оформления, сообщил журналистам врио губернатора Глеб Никитин.

По его словам, такие территории расположатся в Заволжье, где находится входящий в структуру Sollers "Заволжский моторный завод", на базе Горьковского автомобильного завода (входит в Группу "ГАЗ"), в Борском городском округе, где действует ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод"(дочернее подразделение японской корпрорации AGC), а также на территории Дзержинска, где расположено большинство нефтехимических предприятий области.

"Индустриальные парки и ОЭЗ — это очень перспективное направление. Мы видим парк в Заволжье, на базе ГАЗа, борский стекольный кластер и индустриальный парк, а также планируем создать большой индустриальный парк в промзонах Дзержинска. Сейчас эта работа находится в активной стадии. Рассматриваются такие варианты, как "индустриальный парк" или "кластер". Последний вариант — это идеальная конструкция, потому что создается совместно с правительством РФ", — сказал Никитин.

Он добавил, что резиденты таких зон будут иметь преимущества в виде льгот по налогу на прибыль, а также готовую инфраструктуру на территории индустриального парка или кластера, которую построят за счет бюджетных средств.

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