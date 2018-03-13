В Удмуртии в этом году планируют открыть технопарк для стартапов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Технопарк для высокотехнологичных компаний региона планируют открыть в Удмуртии в этом году, сообщил во вторник на Open Innovations Startup Tour в Ижевске первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

"Мы собрали IT предпринимателей Удмуртии и совместно с ними выявили спрос на такой проект в Ижевске. Он точно есть, и ряд крупных и средних компаний готовы стать якорными резидентами Технопарка. Сейчас мы работаем над концепцией проекта и выбираем место для его реализации", — сказал Свинин, которого цитирует пресс-служба Фонда "Сколково", одного из организаторов Тура.

По словам Свинина, технопарк не будет построен с нуля — сейчас власти выбирают площадку для реализации проекта. Главная цель технопарка — создать экосистему для технологических предпринимателей, оказывать стартапам консультационную поддержку, развивать сотрудничество между представителями бизнеса.

Open Innovations Startup Tour — совместный региональный тур Фонда "Сколково" и других институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке Правительства Российской Федерации в целях развития инновационного предпринимательства в России. Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и большую образовательную и конференционную части. Тур проводится в разных городах России начиная с 2011 года.