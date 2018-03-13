Миллер рассчитывает, что суд исправит дисбаланс в контрактах с "Нафтогазом"

ГОРКИ, 13 мар — РИА Новости. "Газпром" рассчитывает, что суд исправит дисбаланс в контрактах с "Нафтогазом Украины", заявил глава российской компании Алексей Миллер.

"Мы, без сомнения, рассчитываем на то, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом",- сказал Миллер в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.