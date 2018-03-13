"Газпром" прогнозирует высокий спрос в Европе на российский газ

ГОРКИ, 13 мар — РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) ряда стран Европы находятся на критическом уровне, это обеспечит высокий спрос на российский газ, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"В подземных хранилищах Европы сегодня осталось газа очень мало — это где-то всего-навсего 25%. В некоторых странах этот уровень является вообще критическим, где-то 10%. Это значит, что в предстоящий период закачки, летом, спрос на российский газ будет так же высок", — сказал Миллер.