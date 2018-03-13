В Раде предложили выступить с заявлением против "Северного потока—2"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Лидер фракции "Народный фронт" в Верховной раде Украины Максим Бурбак предлагает парламенту обратиться к международному сообществу с заявлением о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2", соответствующий проект заявления зарегистрирован на официальном сайте Рады во вторник.

На данный момент полный текст постановления об "Обращении Верховной рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода Nord Stream 2 и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира" на сайте парламента отсутствует.

Президент Украины Петр Порошенко накануне заявил, что Киев в очередной раз призывает Евросоюз и Европейскую комиссию отказаться от строительства "Северного потока-2", так как считает, что этот проект угрожает энергетической безопасности Европы.

Главы парламентов Литвы, Латвии, Польши ранее подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства газопровода "Северный поток-2", заявив, что он является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.

